هل يسير جنوب اليمن على طريق الانفصال؟

في خطوة جديدة على طريق الانفصال، أَعلن المجلس الانتقالي في جنوب اليمن تَشكيل ما اعتبره اجتماعا تَأسيسيا للجمعية الوطنية بمشاركة ممثلين عن المحافظات الجنوبية في إطار ما يسميه باستعادة دولة الجنوب.. وفيما تتواصل المعارك بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي على خطوط التماس، يُعلن المجلس الانتقالي مُواصلة العمل على استكمال مؤسساته وصولا إلى تشكيل حكومة ووزارة دفاع.. فهل بات اليمن فعلا على شفا الانقسام في خضم الانشغال الدولي بالحرب والأوبئة في هذا البلد؟ وهل يمثل المجلس الانتقالي فعلا تطلعات مواطني الجنوب؟ وما الذي يمتلكه معارضوه من أوراق في مواجهة نزعة الانفصال؟