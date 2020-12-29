السودان وإثيوبيا.. مواجهة مباشرة على الحدود؟

نحو التصعيد وفي تحول حاد بلهجة أديس أبابا إزاء العمليات العسكرية السودانية على حدود البلدين، اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية الجيش السوداني بانتهاك الحدود وارتكاب أعمال غير قانونية

بيان الخارجية أضاف أن السودان استغل الصراع في إقليم تيغراي لإشعال الحرب مؤكدة أن إثيوبيا ستتخذ إجراءات لحماية حدودها، بيان الخارجية بدا خروجا عما حملته تغريدات رئيس الوزراء آبي أحمد قبل أقل من أسبوع والتي حذر فيها من مساعي بعض الجهات لتوشيه علاقات حسن الجوار التاريخية بين السودان وإثيوبيا.

الجيش السوداني من جانبه أعلن اليوم إتمام السيطرة على معظم الأراضي التي كانت بيد الميليشيات الاثيوبية لنحو ربع قرن، مؤكدا جهوزية قواته للتصدي لكل من يفكر في الاعتداء عليها مجددا.

فما خلفيات التحول في الخطاب الأثيوبي اتجاه الوضع على الحدود؟ وما مسارات التوتر القائم في ظل اتهام أديس أبابا الجيش السوداني باستغلال انشغالها بالوضع في منطقة تيغراي؟

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