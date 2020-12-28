مصر وليبيا.. ما سر الانفتاح على طرابلس؟

خطت القاهرة وطرابلس خطوة جديدة نحو طي صفحة الخلاف الحاد بينهما من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية المصري بنظيره في حكومة الوفاق الليبية.

هذا التطور أعقبَ زيارةَ وفد أمني مصري إلى طرابلس يوم الأحد وما ترتب عليها من نتائج. وهناك مطالب لكل طرف، إن تم تحقيقها، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عودة العلاقات بين مصر وحكومة الوفاق الليبية، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات على المشهد الليبي. علامَ تعتمد إمكانية تحقيق ذلك؟ وما هو الواقع المقبول من جانب الطرفين، في ساحة تتعدى هويات اللاعبين فيها الإقليم؟

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