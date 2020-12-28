مصر وليبيا.. ما سر الانفتاح على طرابلس؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgeo
خطت القاهرة وطرابلس خطوة جديدة نحو طي صفحة الخلاف الحاد بينهما من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية المصري بنظيره في حكومة الوفاق الليبية.
هذا التطور أعقبَ زيارةَ وفد أمني مصري إلى طرابلس يوم الأحد وما ترتب عليها من نتائج. وهناك مطالب لكل طرف، إن تم تحقيقها، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عودة العلاقات بين مصر وحكومة الوفاق الليبية، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات على المشهد الليبي. علامَ تعتمد إمكانية تحقيق ذلك؟ وما هو الواقع المقبول من جانب الطرفين، في ساحة تتعدى هويات اللاعبين فيها الإقليم؟