التصعيد الأمريكي الإيراني.. هل ينجو العراق؟

لا يهدأ توتر حتى يبدأ آخر في بغداد، هذه المرة عبر تهديدات أطلقتها كتائب حزب الله في العراق حذرت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من احتمال نشوب حرب شاملة..

بينما شدد الكاظمي على عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية العراقيين وأمنهم. وتأتي هذه التطورات على خلفية اتهامات طالت فصائل عراقية محسوبة على إيران بالوقوف وراء الصواريخ التي أطلقت على المنطقة الخضراء عادت طهران لتؤكد رفضها وإدانتها لاستهداف البعثات الدبلوماسية

فماذا خلف التصعيد بين الكاظمي وبعض الفصائل العراقية ؟ وما قدرة الحكومة العراقية على مواجهة هذه التهديدات؟ وهل ينجح الكاظمي في إبعاد بلاده عن الخلافات الإيرانية الامريكية وتبعاتها؟

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