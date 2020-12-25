سلالات كورونا الجديدة.. خروج عن السيطرة؟

تواصل جائحة كورونا تسجيل أرقامٍ مقلقة في أنحاء العالم، بالرغم من كل الإجراءات المتخذة للحد من هذا الانتشار.

أعداد الإصابات الجديدة تزداد، وللأسف أعداد الوفيات أيضاً في زيادة، ويرتفع معها منسوب القلق على ضوء اكتشاف السلالة الجديدة الأسرع انتشارا من فيروس كوفيد 19 في بريطانيا، ووصول هذه السلالة إلى بلدان أخرى. ويتزامن ذلك مع حملات التلقيح التي بدأت في أكثر من بلد حول العالم، على أمل السيطرة على الجائحة، والاتجاه تدريجياً نحو احتوائها وتحقيق حلم القضاء عليها.. وهو طريق يبدو أنه سيكون طويلاً وشاقاً.. انتشار كورونا هو ما سنبحثه في هذه الحلقة من برنامج بالتفاصيل..