ترامب وإيران.. ماذا بعد التهديد؟

لإيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، محذرًا إياها من أنها ستتحمل المسؤوليةَ في حال مقتل أيِ أمريكي هناك

على هذا المنوال نسجت أيضًا القيادة المركزية الأمريكية التي قالت إن الهجومَ الصاروخيَ على السفارة الأمريكية ببغداد، نفذته بشكل شبه مؤكد جماعةٌ تدعمها إيران.

هذه الاتهامات نفتها طهران معتبرةً إياها مكررة ولا أساس لها من الصحة، وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن من إثارة التوترِ وارتكابِ أيِ مغامراتٍ خطيرة في الأيام الأخيرة لترامب.. كما جددت رفضها لأي استهدافٍ للبعثات الدبلوماسية والمناطقِ السكنيةِ في العراق.

-فعلى ماذا بنيت الاتهاماتُ الأمريكيةُ لإيران، وما أوراق طهران في النفي؟

-هل يستغل ترامب حادث السفارة في توجيه ضربةٍ عسكرية لإيران؟ وما رهانات طهران في سياسة ضبط النفس؟

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