أردوغان.. ما فرص فتح صفحة جديدة مع الغرب؟

في ظل أجواءٍ مشحونةٍ تسود علاقاتِ تركيا والاتحاد الأوروبي عقب العقوبات الأخيرة على أنقرة، ها هي سفينة أوروتش رئيس تنطلق في مهمة طويلة للتنقيب شرقي البحر المتوسط

بعد إصدار جديد من إخطار نافتكس يمتد لمنتصف يونيو المقبل.

وفيما توحي الخطوةُ بعدم تراجعِ أنقرة عن حقوقها البحرية، يؤكد الرئيسُ التركيُ رجب طيب أردوغان أن بلاده تأمل بفتح صفحةٍ جديدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد، كما دعا أردوغان دولَ الاتحادِ الأوروبي إلى التخلص مما وصفه بالعمى الاستراتيجي في علاقاتهم مع أنقرة، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيظهر الأهميةَ المطلوبة للعلاقات التركية الأمريكية.

فلماذا اُستأنفت عملياتُ التنقيبِ التركية شرقي المتوسط، وكيف تنظر أوروبا للخطوة؟ ما سرُ الضغط الأوروبي على تركيا في هذا التوقيت؟ وما حدودُ أنقرة في التصعيد ؟

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