الاستخبارات غير الشرعية كشفت مخطط تفكيك الاتحاد السوفيتي ووضعته أمام جورباتشوف. ماذا فعل به؟

تقرير ضابط الاستخبارات غير الشرعية المقيم في نيويورك يوري شيفتشينكو: "روى لي موظفو وكالة المخابرات المركزية (سي أي إيه) ماذا سيحدث بالضبط في المستقبل.

الدور التاريخي للحزب الشيوعي انتهى... الحزب سيختفي عما قريب. بعد ذلك ستطرح المهمة الخاصة. المرحلة الأولى: تفكيك الاتحاد السوفيتي بحسب الجمهوريات الاتحادية. المرحلة الثانية: تفكيك جمهورية روسيا الاتحادية وانهيارها. وهناك خطة لتأسيس جمهورية الفولغا الشمالية (أي تترستان ووسط حوض الفولغا)، وجمهورية جنوب الفولغا. أما غرب وجنوب غرب روسيا فيلحقان بالدول المجاورة لروسيا. ويصبح الشمال, أي ما يسمى إنغريا وكاريليا جمهورية منفصلة أخرى. وسيبيريا ستقسم بين الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وتبقى روسيا الاتحادية في حدود إمارة موسكو القديمة (دوقية موسكو الكبرى)". نهاية الاقتباس

ماذا فعل غورباتشوف عندما اطلع على التقرير؟

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