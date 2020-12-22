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تحرك أمريكي إسرائيلي بالخليج.. طبول حرب تقرع؟

أخبار العالم

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فيما تقتربُ الذكرى الأولى لمقتلِ قائدِ فيلق القدس التابعِ للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني

تزداد حدةُ التوتر الإيراني الأمريكي الإسرائيلي مع وجود قطع عسكرية بحرية تمخر عُباب مياه الخليج.
وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن عبور الغواصة النووية يو إس إس جورجيا مضيق هرمز لأول مرة بمرافقة سفن حربية أخرى،،، ومن قناة السويس عبرت غواصة إسرائيلية نحو الخليج، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية /كان/ نقلًا عن مصادر استخباراتية عربية.
أما على الجانب المقابل فيشدد سكرتيرُ مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن طهران عازمة على الانتقام الصعب من الآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال قاسم سليماني، مؤكدًا أن واشنطن كثفت إجراءاتها المزعزعة للاستقرار في منطقة غربي آسيا.
-فما هي رسائلُ التحركاتِ العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في الخليج، وما صداها في إيران؟
- وكيف يمكن لواشنطن منعَ طهران من أي عمل انتقامي؟ وبأي شكل يمكن لطهران أن تنفذ وعودها الانتقامية؟

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