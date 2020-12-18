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ترامب متفائل بحل أزمة الخليج.. ما السر؟

أخبار العالم

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

تفاؤل الرئيس الأمريكي الذي أنخرط صهره ومستشاره جاريد كوشنر بشكل مكثف في جهود المصالحة بعد زيارة إلى الرياض والدوحة قبل أسابيع، يتزامن مع قرار تأجيل القمة الخليجية حتى الخامس من الشهر المقبل ونقلها من المنامة إلى الرياض في مؤشر يقرأ فيه البعض تريثا خليجيا لتوفير شروط عقد قمة تختلف عن سابقاتها في الملفات المطروحة والشخصيات الحاضرة..
فما الذي أنجز وما المرتقب وما دلالات المؤشرات المتوالية؟ 

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