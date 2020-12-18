العقوبات على تركيا.. من المستهدف الحقيقي؟

بلهجة مباشرة شددت واشنطن على أن العقوبات التي فرضتها مؤخرا على أنقرة إنما هي استهداف لموسكو..

وزير الخارجية الأمريكي أكد لنظيره التركي أن الهدف وراء العقوبات بعد صفقة شراء تركيا منظومة الدفاع الروسية اس 400 هو منع روسيا من استقبال إيرادات كبيرة، والحد من نفوذها، وليس تقويض القدرات العسكرية التركية. واستكمالا حث بومبيو أنقرة على شراء أسلحة قابلة للتشغيل بشكل متبادل بين دول حلف الأطلسي الذي يشهد لأول مرة فرض عقوبات على دولة عضو فيه من قبل حليفة لها تحت غطاء قانون كاتسا الأمريكي

قهل تتجه الولايات المتحدة نحو التهدئة من خلال التوضيح للجانب التركي ؟ وكيف ترى أنقرة استهداف شريكها الروسي بتطبيق عقوبات عليها؟ وما هي تداعيات هذه التطورات على حلف شمال الأطلسي؟

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