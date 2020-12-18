لقاحات كورونا.. ما أسباب الخوف والتشكيك؟

دعت منظمة الصحة العالمية إلى الاستمرار في التمسك بالسلوكيات الوقائية كارتداء الأقنعة وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد لأن لقاحات كورونا لن تنهي تهديد الفيروس في الأمد القريب..

دعوة المنظمة تزامنت مع تشديد بعض الدول خاصة في أوروبا لإجراءات الاغلاق مع اقتراب فترة أعياد رأس السنة الميلادية وتصاعد أرقام الضحايا، إذ سجلت ألمانيا رقما قياسا للوفيات ناهز الألف في يوم واحد، فيما أرجعت السلطات الصحية في بريطانيا قرار دخول البلاد في المرحلة الثالثة من الاغلاق إلى حصول ارتفاع حاد في حالات الاصابة وظهور سلالة جديد من كورونا أصيب بها حتى اليوم نحو ألف شخص.

فما هي تقديرات المختصين لموعد عودة الحياة إلى طبيعتها مع توسع دائرة الدول التي باشرت عمليات التلقيح؟ وما هي مخاطر التحولات والطفرات التي يشهدها الفيروس على فعالية اللقاحات؟

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