رفع العقوبات عن إيران.. هل يفعلها بايدن؟

بثقة كبيرة قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة ستعود لالتزاماتها في الاتفاق النووي وإن صمود شعبه سينتهي إلى رفع العقوبات المفروضة ضد طهران

وهو ما اعتبر المرشد الأعلى علي خامنئي أنه يجب أن يحدث في أقرب وقت بما يحفظ لإيران سيادتها وحقوقها، تصريحات يبدو أنها تتناسب مع توجه الرئيس الديمقراطي المنتخب في الولايات المتحدة الذي يسعى لاستكمال اتفاق أبرمه زميله في الحزب باراك أوباما قبل أن يعلن دونالد ترامب انسحابا أمريكيا أحاديا منه.

فهل تعود واشنطن إلى الاتفاق بتفاصيله المبرمة قبل خمس سنوات أم أنها قد تحاول مفاوضة طهران على بنود جديدة؟ وما مدى استعداد إيران لمناقشة برنامجها الصاروخي بعد رفع العقوبات عليها؟

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