مؤتمر بوتين.. أسئلة جرئية وإجابات صريحة

كعادته في آخر السنة يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الكبير الذي يواجهه فيه الصحافيون الروس والأجانب في القضايا شتى.

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إدارة أزمة كورونا وهل أخذ الرئيس بوتين لقاحاً والوضع الاقتصادي داخل روسيا والتغيرات في نظامها السياسي بعد التعديلات الدستورية، وانتخابات مجلس الدوما سنة 2021 والتدخلات الخارجية وقضية المعارض نافالني وتحقيقاته والعلاقات مع الغرب وسباق التسلح الجديد ومأزق اتفاقات الأسلحة مع الولايات المتحدة وغيرها من المسائل والقضايا والإشكاليات. ولم تخل المناسبة من طرح أسئلة جريئة حول ملفات ساخنة مثيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وتم الحصول على إجابات تحمل في طياتها الكثير من المعلومات. ولكن بيقى السؤال الأهم: ماذا بشأن ترشح الرئيس فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة سنة 2024 من عدمه؟

ضيوف أرتيوم كابشوك في برنامجه "أبعاد روسية" نائب وزير الخارجية الروسي الأسبق سيرغي أرجونيكيدزه والمحلل السياسي مكسيم شاليغين