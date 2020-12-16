واشنطن تتهم موسكو.. ما سر التوقيت؟

يمضي مسؤولون أميركيون في اتهام روسيا بالوقوف وراء هجمات إلكترونية واسعة استهدفت مؤسسات حكومية على رأسها وزارات الأمن الداخلي والخارجية والخزانة..

مزاعم واشنطن تأتي بعد أيام من تحميل وزير الخارجية مايك بومبيو روسيا مسؤولية زعزعة الاستقرار شرق البحر الأبيض المتوسط.

وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اعتبر من جانبه الاتهامات الأمريكية نهجا معتادا ومتوقعا من واشنطن مضيفا أن سياساتها في ما يتعلق بالوضع شرق المتوسط غير بناءة بسبب سعيها المستمر لحظر جميع أنواع التعاون الطبيعي بين دول المنطقة وروسيا..

فما هي خلفيات هذا التوتر في آخر أيام إدارة ترامب؟ وهل يحصل تحول في هذا المسار بعد تأكيد الرئيس الروسي في برقية تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن قدرة روسيا والولايات المتحدة، رغم الاختلافات، على حل العديد من القضايا والتحديات؟

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