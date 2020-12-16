المصالحة مع قطر.. هل دول المقاطعة مستعدة؟

نصيحة بعدم مصالحة قطر إلا بحل كل المسائل العالقة وجهها مجلس النواب البحريني الذي اتهم سلطات الدوحة بانتهاك حقوق الصيادين البحرينيين ضمن المياه الإقليمية لبلادهم..

ويتزامن البيان شديد اللهجة مع زيارة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى القاهرة قال فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن البلدين يواصلان التصدي لتدخلات خارجية تهدد أمن المنطقة خدمة لأطراف لا تريد الخير لشعوبها.. على الجانب الآخر يقوم وزير الخارجية القطري بزيارة لعمان تأتي في خضم مبادرة أمريكية وجهود حثيثة للكويت قال كثيرون إنها ستنتهي بصلح في البيت الخليجي

فهل يشذ مجلس النواب البحريني عن المزاج العام لرباعية المقاطعة ام أنه يعبر عن تعثر في المفاوضات؟ وما الذي يفهم من تصريحات الرئيس المصري ومن المقصود بها؟ وما مدى تمسك واشنطن بمبادرتها سواء بإدارتها الحالية أو اللاحقة؟

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