لأول مرة نرفع الستار عن طبيعة عمل الاستخبارات غير الشرعية السوفيتية ورئيسها الجنرال دروزدوف

ما هي الاستخبارات غير الشرعية (أو غير الرسمية)؟ ما طبيعة عملها وبما تختلف عن الاستخبارات الشرعية؟ كيف يتم انتقاء عناصرها وكيف يتم إعدادهم نفسيا وبدنيا؟

مَن مِن ضيوف البرنامج كان من الاستخبارات غير الشرعية؟ تأتيكم الأجوبة عن هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة من برنامجنا والتي سنكشف فيها جانبا من الحوار الذي أجريناه مع رئيس الاستخبارات غير الشرعية السوفيتية الجنرال يوري دروزدوف عام 2009 والذي لم يتم بثه لأسباب خارجة عن إرادتنا.

Your browser does not support audio tag.