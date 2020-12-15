بايدن رئيسا لأمريكا.. ماذا بقي لترامب؟

صدق المجمع الانتخابي الأمريكي رسمياً على فوز المرشح الديمقراطي ​جو بايدن على حساب منافسه الجمهوري دونالد ترامب، بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

الرئيس المنتهية ولايته مازال يرفض النتائج حتى الان ومستمر في التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بينما اتهمه الرئيس المنتخب جو بايدن بعدم احترام إرادة الشعب وسيادة القانون ودستور البلاد... فهل ينتهي الانقسام الامريكي بعد صدور النتائج؟ وهي التغيرات المحتملة في السياسة الامريكية في عهد بايدن وتأثيراتها على العلاقات بين موسكو وواشنطن؟

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