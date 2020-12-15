عقوبات ترامب.. هل يتخلى أردوغان عن إس-400؟

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية شملت حظرا على جميع تراخيص التصدير وتجميد الأصول وقيود التأشيرة لرئيسها إسماعيل دمير.

أنقرة وصفت الخطوة بالخطأ الجسيم الذي ينبغي التراجع عنه، وذهبت للقول إن هذه العقوبات هزت قيم التحالف بينها وبين الولايات المتحدة وقوضت الثقة بين حلفاء الناتو.

في حلقة اليوم من اسأل أكثر نبحث أثر هذه العقوبات على السياسة التركية، ومستقبل العلاقات الأمريكية التركية التي تواجه تحديات كبيرة مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

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