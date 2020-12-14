رئيس أمريكا.. المجمع الانتخابي يحسم

المجمع الانتخابي الأمريكي يصوتُ لاختيار الرئيس الامريكي الجديد..

ممثلو الولايات الامريكية يعبرون عن نتائج فرز الاصوات في ولاياتهم ويتم تحديد الفائز بحصوله على مئتين وسبعين صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، الرئيس الامريكي دونالد ترامب مازال مصرا على التشكيك في نزاهة الانتخابات رغم رفض الطعون التي تقدمت بها حملته في المحكمة العليا ومحاكم والولايات.. فالى أين تتجه بوصلة الخلاف السياسي بين ترامب ومنافسه الديمقراطي بعد سماع الكلمة الفصل من المجمع الانتخابي؟

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