خلافات الخليج.. ما سر تمسك إيران بصواريخها؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المقترح الروسي حول الأمن الجماعي في منطقة الخليج لا يزال قائما..

وإن الحاجة إليه تتزايد في ظل الأزمة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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تصريحات وزير الخارجية الروسي لاقت ترحيبًا من نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد الذي أكد خلال مؤتمر صحفي مع لافروف في موسكو على ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في المنطقة.

وعلى الجانب المقابل أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن برنامج بلاده الصاروخي ليس قابلًا للتفاوض وأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على علم بذلك جيدا، كما استبعد روحاني وقف بلاده لبرنامجها الصاروخي، أو تغييرَ سياستها الإقليمية.



فكيف تفهم أطراف الأزمة هذه التصريحات الروسية بشأن الأمن الجماعي في منطقة الخليج؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه أبو ظبي في الحل؟ لماذا ترفض طهران وضع برنامجها الصاروخي على طاولة المفاوضات؟ وهل مخاوف دول الجوار مبررة في هذا الإطار؟