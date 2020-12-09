المصالحة الخليجية.. ما مطالب مصر؟

بعد الرياض وأبوظبي تعليقات إيجابية حيال المساعي لحل الأزمة الخليجية تأتي من القاهرة أيضا، تؤكد بدورها أن تطورات مهمة تشهدها المفاوضات عقب المبادرة الكويتية الأمريكية لإنهاء مقاطعة العواصم الثلاث إلى جانب المنامة منذ أزيد من ثلاث سنوات للدوحة. وزير الخارجية المصري سامح شكري أشار إلى ضرورة ان يراعي الاتفاقُ المنشود كافة العوامل التي أدت إلى هذه الاوضاع وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل من جديد حول ما إذا كانت دول الرباعية تتمسك بشروطها للمصالحة مع قطر خصوصا ما تصفه دعم الدوحة للجماعات المتطرفة..

فكيف تفهم تصريحات الوزير المصري؟ وهل تدفع النبرة الإيجابية للمسؤولين بالمفاوضات قدما؟ أم أن احتمال العودة إلى المربع الأول لا يزال قائما ؟





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