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تركيب أجهزة طرد مركزي.. ماذا تريد إيران؟

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بقدرة تصل إلى ستة أضعاف مما نص عليه الاتفاق النووي حول تخصيب اليورانيوم أجهزة طرد مركزي جديدة ركبتها إيران بمحطة نطنز

 قد تخرجها رسميامن الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل أحادي منه في وقت سابق
إعلان طهران يأتي بعد تحذيرات كل من برلين وباريس ولندن من هذه الخطوة في وقت تحدث فيه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ضرورة دخول مفاوضات جديدة قبل التوصل إلى اتفاق آخر بينما اعتبر المسؤولون الأمريكيون أن ما لم تحققه واشنطن بالعقوبات لن يتحقق بأي طريقة أخرى
فما الذي يفسر خطوة طهران في هذا التوقيت ؟ وأي رسالة يوجهها المسؤولون الإيرانيون لبايدن وللشركاء الأوروبيين ؟ وهل هي محاولة للجلوس على طاولة المفاوضات بسقف أعلى من المطالب ؟

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