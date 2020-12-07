السعودية وإسرائيل.. ما سر هجوم تركي الفيصل؟

قوة استعمارية تدعي أنها تعاني من تهديد وجودي يشكله قتلة متعطشون للدماء، هجوم لاذع من رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل على إسرائيل أزعج وزير خارجيتها غابي أشكنازي

المشارك بدوره في منتدى المنامة الأمني معتبرا أنها لا تعكس روح التغيير التي تشهدها المنطقة في إشارة إلى اتفاقات تطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية.

وفيما يتفق الطرفان على مواجهة ما يصفانه بخطر إيران اختلف أشكنازي مع الفيصل بشأن ما قال الوزير الإسرائيلي إنها فرصة للفلسطينيين للدخول في مفاوضات مباشرة بينما قال الأمير السعودي إن اسرائيل سرقت أراضيهم واحتجزتهم

فهل تنتهج المملكة قنوات غيرَ رسمية لتمرير رسالة لإسرائيل؟ وما الذي تراهن عليه تل أبيب في عرضها الصداقة على الرياض؟ وهل تأثر مسار تطبيع العلاقات مع الدول العربية بنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة ؟

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