أزمة الخليج.. على مشارف اتفاق نهائي؟

زخم تفاوضي ودبلوماسي على طريق الحل تشهده الأزمة الخليجية في الساعات الأخيرة مع تأكيد رسمي كويتي عن محادثات مثمرة في سبل إنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قال بيان متلفز إن أطراف المفاوضات أكدت حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

البيان لاقى ترحيبًا من وزير الخارجية نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني البيان الذي وصفه بالخطوة المهمة نحو الحل، أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فأكد بدوره إحراز تقدم كبير في جهود فض الخلاف الخليجي معربًا عن دعم الرياض لجهود الوساطة الكويتية والأمريكية في هذه المسألة.

فهل تكاملت عناصر حل الأزمة الخليجية؟ وما مدى أهمية البيان الكويتي؟

ما سر الانخراط الأمريكي القوي في التسوية؟ وهل جهود واشنطن جاءت داعمة أم مكملة للتحرك الكويتي؟

وما هي طبيعة الخطوات المتبقية لتتكلل مساعي حل الأزمة بالنجاح؟

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