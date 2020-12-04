واشنطن تتهم أنقرة بتقويض الناتو.. ما السبب؟

فصل جديد من الخلاف التركي مع الغرب وهذه المرة من منصة حلف شمال الأطلسي الذي عقد اجتماعه الأخير حيث استغل مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اللقاء ليوجه انتقادات شديدة لتركيا

وقال بومبيو إن شراءها منظومة أسلحة روسية هدية لموسكو بحسب ما نقل دبلوماسيون ومسؤولون حضروا الاجتماع. أنقرة سارعت للرد وقال وزير خارجيتها لا يحق لأحد أن يضع علامات استفهام حول عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي متهما واشنطن بتحريض الأوروبيين ضد بلاده. أوروبيا، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قال إن الاتحاد الاوروبي قد مد يده لتركيا ولكنه لم ير إلا أفعالا أحادية وخطابا معاديا.

نسأل أكثر عن الاتهامات لتركيا: في أي إطار تأتي وكيف تقرأ أنقرة الاتهامات الأخيرة؟

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