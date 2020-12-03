الأزمة الخليجية.. نتائج زيارة كوشنير

تقترب السعودية وقطر من صفقة أولية لإنهاء الأزمة المستمرة بينهما بجهود أمريكية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ.

الصفقة بسحب مصادر الوكالة لا تشمل مصر والإمارات والبحرين كما أنها تنص على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية وإنهاء الحرب الإعلامية وغير ذلك من خطوات بناء الثقة ضمن خطة مفصلة لاستعادة العلاقات تدريجيا.

فإلى أي مدى قد تنجح جهود كوشنر وسط فشل الوساطات والمبادرات السابقة؟ وهل ترتبط خطواتُ تسارع المصالحة بتغير الإدارة الأمريكية؟ كيف سيؤثر الحديث عن حل جزئي للأزمة مع استثناء الدول الثلاث الأخرى المقاطعة؟ وبأي شكل تنظر طهران لهذه الوساطة الأمريكية؟

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