المساجد في فرنسا.. ما هدف التفتيش؟

موجة من الإجراءات "الواسعة وغير المسبوقة" لمكافحة التطرف الديني أعلن عنها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وإحدى الخطوات ستكون فحص 76 مسجدا ونتيجة لذلك قد يتم غلق بعض المساجد.

وإضافة إلى هذه الإجراءات تم طرد 66 شخصا من فرنسا حتى الآن، ويوجد 50 شخصا في مراكز الاعتقال الإداري في انتظار الطرد بعد الاشتباه باعتناقهم أفكارا متطرفة. حسب تصريحات الوزير.. هذه التطورات تأتي قبيل جلسة سيعقدها مجلس الوزراء، للنظر في مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة النزعات الانفصالية والتطرف الإسلامي، مشروع أثار لغطا كبيرا وانتقادات حادة لماكرون.. سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن الحملة الفرنسية التي أطلقتها باريس، ما هي الدلالات ؟ ما السيناريو المحتمل بعد تطبيق الحملة ؟ وماذا عن مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية"؟

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