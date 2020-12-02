هل تعيد لقاحات كورونا الحياة لطبيعتها؟

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في روسيا نهاية الأسبوع المقبل، مضيفا أن بلاده ستنتج نحو مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك V خلال الأيام المقبلة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في روسيا نهاية الأسبوع المقبل، مضيفا أن بلاده ستنتج نحو مليوني جرعةٍ من لقاح سبوتنيك في المضاد للفيروس خلال الأيام المقبلة.. أما في بريطانيا فأعلنت الحكومة موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" مضيفة أن القاح سيكون متاحًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الاسبوع المقبل،

ويأتي هذا فيما قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن اللقاحات لن تكون كافية لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.

ففي أي سياق يأتي توجيه بوتين ببدء حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا؟ ومن هي الفئات التي تملك الأولوية لتقديم اللقاح لها؟ وما الفرق بين اللقاحات التي اعتمدت؟ وما مقياس تفضيل لقاح عن آخر؟

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