ملف التطبيع العربي ينتهي بعد ولاية ترامب؟

اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية ستوسع دائرة السلام بين البلدين وجميع دول المنطقة..

هذا ما يتم الحديث عنه مؤخرا في المنطقة بعد المعاهدات التي وقعت بين تل أبيب والدول العربية... من بين الدول، البحرين التي زار وزير الصناعة والتجارة فيها زايد بن راشد الزياني زار تل أبيب ليؤكد من هناك على صدق النوايا والالتزام والمسار السريع للتعويض على الوقت الذي مضى بحسب تعبيره. مسار يشكك في استمراريته البعض بعد نتائج الانتخابات الأميركية.

نسأل أكثر حول دائرة التطبيع وتوسيعها في المنطقة وهل ستتوقف مسيرة التطبيع بعد نهاية ولاية ترامب خاصة وأن الرئيس ترامب استخدمه كورقة انتخابية في السياسة الخارجية؟

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