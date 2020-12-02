ستالين وروزفلت والجمهورية اليهودية في القِرم كبديل للمشروع الصهيوني. لماذا فشل المخطط؟

كتب جنرال الاستخبارات السوفيتي الشهير بافيل سودوبلاتوف في مذكراته: "كان فيفر يُستقبل بين الحين والآخر في شقة سرية من قبل بيريا شخصيا لمناقشة موضوع إقامة جمهورية يهودية في القرم".

(إتسيك فيفر - عضو اللجنة السوفيتية اليهودية لمناهضة الفاشية، لافرينتي بيريا - وزير الداخلية السوفيتي)

"بقي هذا المشروع ساري المفعول حتى يونيو عام 1945 وكان من المفترض أن يوضع موضع التنفيذ. أثناء التحضير لمؤتمر يالطا طرح الدبلوماسي الأمريكي آفيريل هاريمان عليَّ وعلى مساعد مولوتوف (فياتشيسلاف مولوتوف - وزير الخارجية السوفيتي) - نيقولاي نوفيكوف سؤالا عن سير الأمور بشأن إقامة الجمهورية اليهودية وذلك بمقتضى القروض الأمريكية المخصصة لهذا المشروع...".

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