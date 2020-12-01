إحاطة بايدن استخباريا.. ترامب استسلم؟

مع استمرار رفض دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات ومواصلة حملته لمعاركها القضائية، صدقت ولايتا ويسكونسن وأريزونا على نتائج الانتخابات بفوز جو بايدن بعد إعادة فرز الأصوات.

وفيما يتواصلُ المد والجزر حول تسلم السلطة ، تلقى بايدن الإحاطةَ اليوميةَ الأولى من وكالات الاستخبارات حول أبرز التهديدات العالمية للأمن القومي الأمريكي، ووسط هذه التطورات وقعت منظمات حقوقية على عريضة تطالب فيها الكونغرس بوقف صفقة أسلحة تتضمن بيع صواريخ وطائرات للإمارات.

-فعلى ماذا يعول ترامب في الفترة المتبقية؟ وما الإضافة التي يمكن أن يحققها جو بايدن من خلال هذه الإحاطة الاستخباراتية؟ وهل نحن على أبواب مواجهة بين الديمقراطيين والرئيس ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض بخصوص صفقة الأسلحة مع الإمارات؟

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