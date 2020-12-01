الاتفاق النووي.. ماذا بعد اغتيال فخري زادة؟

لا تزال تداعيات اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، تطال الساحات الإيرانية والإقليمية والدولية.

وقد تعيد عملية الاغتيال هذه إيران إلى نقطة ما قبل إبرام الاتفاق النووي، فالبرلمان الإيراني صادق نهائيا على قانون يحمل اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية، ويقر عدة إجراءات تعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015. القانون الذي عارضته الحكومة، سيجر مزيدا من العقوبات على البلاد تقول السلطة التنفيذية. في المواقف الأوروبية، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاتفاق النووي مع إيران مهم لأمن أوروبا. وقال إن هناك من لا يريد للاتفاق النووي أن يصمد، متمنيا عودة إيران وأمريكا للالتزام الكامل بالاتفاق.

نسأل أكثر عن أبعاد خطوة البرلمان الإيراني، وما مدى إمكانية اعتماده مع اعتراض الحكومة؟ وكيف يمكن أن تتعامل الدولة الموقعة على الاتفاق النووي مع التطورات الأخيرة؟

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