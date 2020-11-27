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الانتخابات الأمريكية .. ترامب يعترف بالهزيمة؟

أخبار العالم

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في ما بدى أوضح إقرار بالهزيمة يصدر عنه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته مغادرة البيت الأبيض في حال تصويت المجمع الانتخابي لصالح بايدن الديمقراطي الفائز بالانتخابات الرئاسية


ترامب وخلال حديثه بمناسبة عيد الشكر أضاف بأن الاقرار بالهزيمة سيكون أمرا صعب، مجددا تشكيكه في نزاهة الانتخابات التي وعد بأن تنقلب نتائجها مع وصول آلاف الأصوات وأن هناك الكثير من الأشياء ستحصل قبل العشرين من يناير كانون الثاني.
تصريحات ترامب تأتي بالتزامن مع تمكن فريق بايدن من التنسيق مع إدارة ترامب بشأن جائحة كورونا وخطط عمليات التلقيح وملفات الأمن القومي.
فما هي دلالات تصريحات ترامب؟ وما المغزى منها في ظل البدء الفعلي لإجراءات نقل السلطة من إدارته لفريق بايدن؟

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