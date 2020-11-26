أوروبا وتركيا.. نحو عقوبات قاسية؟

أي مؤشر على نهاية تصدع الموقف الأوروبي تجاه السياسات التركية شرق المتوسط

صوت النواب الأوروبيون بأغلبية مطلقة على قرار يدعو القمة الأوروبية القادمة إلى فرض عقوبات على تركيا كما يدين ما اعتبره محاولاتها لفرض الأمر الواقع شرق المتوسط.

ورغم إبداء ممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل لمواقف تبقي الباب مواربا أمام أنقرة لإحداث تغيير قبل موعد انعقاد القمة الأوروبية، تصر اليونان وقبرص على اعتبار الرسائل الايجابية الأخيرة الصادرة عن الرئاسة التركية مواقف متأخرة وغير مقنعة.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة سترد ميدانيا على عملية تفتيش السفينة التركية من قبل العسكريين الألمان في البحر المتوسط.

فهل يدفع هاجس العقوبات بأنقرة إلى طاولة الحوار؟ وهل يمضي الأوروبيون خلال القمة القادمة في طريق العقوبات؟

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