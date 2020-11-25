مارادونا.. أفول أسطورة كرة القدم

خبر محزن وصادم فاجئ عشاق كرة القدم والرياضة في العالم.. أسطورة الكرة، لاعب المنتخب الأرجنتيني ونادي نابولي الإيطالي دييغو مارادونا يفارق الحياة عن عمر يناهز 60 عام إثر نوبة قلبية.

ردود الفعل على وفاته كانت واسعة وسريعة، الأرجنتين أعلنت الحداد العام لمدة 3 أيام، فيما قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه سيتم تكريم الأسطورة بدقيقة من الصمت قبل مباريات دوري الأبطال، وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الحزن والمواساة من محبيه ومحترفي هذه الرياضة.

في هذه الحلقة نستذكر مسيرة مارادونا، بعبرها وبأثرها على اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

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