ما وراء تهديد الحوثيين للسعودية؟

ار الحرب اليمنية لا تقتصر فقط على الساحة اليمنية، ها هي من جديد تطال المملكة العربية السعودية برا وبحرا...

نالتحالف العربي بقيادة السعودية أكد تعرض سفينة تجارية لأضرار جراء إحباط "عمل إرهابي" دبرته جماعة الحوثيين اليمنية قبالة سواحل المملكة في البحر الأحمر، المنشآت الحيوية في السعودية أيضا كانت تحت مرمى نيران الحوثيين.. فالتفجير يأتي بعد هجوم صاروخي شنه الحوثيون مؤخرا على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" شمال جدة.. السعودية أدانت واستنكرت بشدة الاعتداءات الإرهابية. وفي الجهة الأخرى، الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع توعد بتنفيذ سلسلة عمليات في العمق السعودي.. كما دعا المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في المملكة بالابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف، على حد قوله. في المواقف الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على أن الهجمات على المواقع المدنية ومنشآت البنية التحتية تعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. سنسأل أكثر اليوم عن اليمن ... ماذا هي الرسائل ؟ وهل تغير الرياض سياستها في اليمن كما يراهن الحوثيون؟

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