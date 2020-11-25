وعد كالينين مقابل وعد بلفور. مَن أفشلَ مشروع الوطن القومي لليهود في الاتحاد السوفيتي؟

كتب زعيم البلاشفة فلاديمير لينين "إن وجود عدد كبير من المثقفين اليهود في المدن الروسية اتسم بأهمية كبيرة لنجاح الثورة.

لقد قضى هؤلاء اليهود على النشاطات التخريبية للثورة المضادة التي واجهتنا بعد ثورة اكتوبر. كان بعض اليهود مستعدين لهذه الأحداث وبذلك أنقذوا الثورة في اللحظة العصيبة. لقد تسنى لنا السيطرة على جهاز الدولة حصرا بفضل ما تمتع به المثقفون اليهود من قوة العقل والكفاءة". نهاية الاقتباس

إذن, هل أراد لينين رد الجميل لليهود بإقامة وطن قومي لهم في الاتحاد السوفيتي؟ أم كان حرصا من اليهود داخل الحزب البلشفي على مستقبل أمتهم؟ ولماذا فشل هذا المشروع في نهاية المطاف؟

ضيفنا في هذه الحلقة الباحث في شؤون السياسة القومية السوفيتية الدكتور غينادي كوستيرتشينكو. لقد كرس أكثر من ثلاثين عاما لدراسة الأرشيف السوفيتي بعد رفع السرية عن كثير من ملفاته المتعلقة بسياسة البلاشفة تجاه القضية اليهودية.

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