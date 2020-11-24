بايدن.. مسار جديد في السياسة الخارجية؟

للمرة الأولى يخرج المرشح الديمقراطي المعلن فوزه جو بايدن رفقة أعضاء إدارته الجديدة لتقديمهم أمام وسائل الإعلام بشكل رسمي.

لا مفاجآت حتى الآن لا على صعيد التعيينات ولا حتى التصريحات والمواقف، التي بدت كلاسيكية تؤكد عودة الولايات المتحدة لأخذ دورها في المحيط الهادئ والأطلسي، دون أن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية.

بالتفاصيل نبحث ما كشف عنه حتى الآن في ملامح السياسة الأمريكية المرتقبة، لا سيما بعد دعوة دونالد ترامب فريقه أخيرا للتعاون في المرحلة الانتقالية وان كان تعهد بمواصلة القتال.

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