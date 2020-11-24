تهديد أوروبي لتركيا بمواجهة أيام حاسمة

الأيام القادمة "ستكون حاسمة" في العلاقة بين بروكسل وأنقرة، هذا ما أعلنه الاتحاد مؤكدا أن بروكسل لا تزال تنتظر توجهات تركية فعلية نحو وقف التصعيد وعلى هذا الأساس سيرى الأوروبيون ما إذا كانوا سيتجهون إلى حوار إيجابي أو إلى خيارات أخرى. التصعيد الأخير يأتي على خلفية تفتيش فرقاطة ألمانية لسفينة شحن تركية تصفه أنقرة بالتفتيش غير القانوني، فيما تقول برلين إن تركيا منعت القوات الألمانية التي تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد من تفتيش السفينة يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا... السجال مع برلين دفع بأنقرة لوصف عملية إيريني بأنها منحازة.. عملية لا يبدو أن فصول الخلاف عليها ستغلق قريبا .. لذلك سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا كيف يمكن تفسير تحذيرات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لتركيا؟ وكيف يمكن أن يتطور السجال التركي الاوروبي؟

Your browser does not support audio tag.