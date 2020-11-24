 
مباشر
نيوزميكر

حركة طالبان.. أفغانستان بعد تخفيض عدد القوات الأمريكية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p81c

تجري منذ الثاني عشر من شهر سبتمبر ايلول الماضي مفاوضاتٌ بين الحكومةِ الأفغانية وحركةِ طالبان في العاصمة القطرية الدوحة من أجل التوصل الى تفاهم ينهي الحربَ ويُرسي السلام،

وذلك وفقَ بنود الاتفاق بين واشنطن والحركة الموقعِ في فبراير الماضي..
واذا تسعى واشنطن الى تسريع سحب قواتها من افغانستان حث وزيرُ الخارجية الامريكي مايك بومبيو الطرفين على تسريع وتيرة التفاوض والتوصلِ الى اتفاقات..
بينما أبدى الشركاء الاوروبيون تخوفًا من الانسحابِ الامريكي السريع دون وجودِ وقفٍ شامل لاطلاقِ النار رغم المفاوضات الجارية ، وسعي حركة طالبان لإقامة إمارة إسلامية من جديد .. وربط الاوروبيون أي دعم مالي أو سياسي للبلاد بالوضع على الارض وما ستستفر عنه محادثات الدوحة 
ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف في برنامج نيوزميكر المتحدثَ باسم حركة طالبان وعضوَ وفد الحركة في المفاوضات الدكتور محمد نعيم

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا