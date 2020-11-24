حركة طالبان.. أفغانستان بعد تخفيض عدد القوات الأمريكية

تجري منذ الثاني عشر من شهر سبتمبر ايلول الماضي مفاوضاتٌ بين الحكومةِ الأفغانية وحركةِ طالبان في العاصمة القطرية الدوحة من أجل التوصل الى تفاهم ينهي الحربَ ويُرسي السلام،

وذلك وفقَ بنود الاتفاق بين واشنطن والحركة الموقعِ في فبراير الماضي..

واذا تسعى واشنطن الى تسريع سحب قواتها من افغانستان حث وزيرُ الخارجية الامريكي مايك بومبيو الطرفين على تسريع وتيرة التفاوض والتوصلِ الى اتفاقات..

بينما أبدى الشركاء الاوروبيون تخوفًا من الانسحابِ الامريكي السريع دون وجودِ وقفٍ شامل لاطلاقِ النار رغم المفاوضات الجارية ، وسعي حركة طالبان لإقامة إمارة إسلامية من جديد .. وربط الاوروبيون أي دعم مالي أو سياسي للبلاد بالوضع على الارض وما ستستفر عنه محادثات الدوحة

ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف في برنامج نيوزميكر المتحدثَ باسم حركة طالبان وعضوَ وفد الحركة في المفاوضات الدكتور محمد نعيم

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