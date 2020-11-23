لقاح كورونا.. هل ينقذ العالم من الجائحة

الأخبار عن لقاح مضاد لفيروس كورونا تعني أن النور في آخر النفق أصبح أكثر إشعاعا" هذا تصريح نادر لرئيس منظمة الصحة العالمية التي عودتنا بأن تكون تعليقاتها أقل تفاؤلا.

آخر الواصلين في سباق اللقاح حتى الآن شركة أسترازينكا البريطانية التي أعلنت أن لقاحها أظهر متوسط فعالية بنسبة سبعين في المئة بعد جهود طويلة، بالمقابل فيما كان مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي يعرب عن سعادته بإعلان شركة "موديرنا" الأمريكية أن لقاحها التجريبي المضاد لكورونا فعال بنسبة تقارب الـ95%.. أكدت موسكو من جديد على ضرورة جعل اللقاح في متناول الجميع.

مالذي يفصلنا عن تطعيم العالم ضد الفيروس، نبحث بالتفاصيل

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