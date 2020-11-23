لقاء بن سلمان ونتنياهو.. ما الحقيقة

رحلة سرية انطلقت من مطار بن غوريون ,توجهت الى مدينة نيوم السعودية,وعلى متنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين

مكثت على أرض المطار ساعتين وعادت إلى إسرائيل عند الثانية عشرة والنصف ليلاً.في نيوم , جرى اللقاء السري بين نتيناهو , بامبيوو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووصفه وزير التعليم الإسرائيلي يوآف جالانت بالإنجاز الرائع. بين النفي والتأكيد وبين التسريبات والخبر اليقين , وفور صدور أنباء اللقاء السري , نفت الرياض على لسان وزير خارجيتها الأنباء واشارت إلى أن المسؤولين الوحيدين الحاضرين، كانوا أمريكيين وسعوديين.النفي السعودي قابله تأكيد الخارجية الاميركية أن لقاء الوزير مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي كان مثمرا، مشددة على "مواصلة جهود مواجهة إيران". البلبلة بعد صدور الانباء طالت أيضا الائتلاف الحكومي الاسرائلي حيث أعرب وزير الدفاع بني غانتس في ظل رفض نتنياهو التعليق , أعرب عن استيائه وقال إن تسريب خبر اللقاء أمر غير مسؤول ومثير للقلق.سنسأل اكثر اليوم عن اللقاء السري واحتمال التطبيع بين السعودية واسرائيل وموقف ايران من اللقاء

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