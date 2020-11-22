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اليوان الرقمي.. هل يساعد الصين في مواجهة الدولار؟

أخبار العالم

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تحركت الصين خلال الأعوام الماضية بسرعة نحو اقتصاد بعيد عن النقد "الكاش"، ومؤخرا أطلقت عملة رقمية وذلك في مسعى للحد من هيمنة الدولار وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي.

فهل تنجح الصين في الصعود إلى قمة الهرم الاقتصادي العالمي بفضل "اليوان الرقمي"؟ وهل تصبح هذه العملة سببا لاندلاع مواجهة بين بكين وواشنطن؟.

سلط المفكر الاقتصادي العربي طلال أبو غزالة، الضوء على العملة الرقمية الصينية وعلى الدور المهيمن للدولار في العالم.

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