قمة العشرين في الرياض.. ما المنتظر؟

وسط تساؤلات حول زخم المشاركة، وبتركيز على تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي تتوجه الأنظار نحو السعودية التي تحتضن افتراضيا قمة مجموعة العشرين الاستثنائية

وبينما شددت بعض الأطراف على ضرورة مساءلة الرياض في ملفات حقوقية رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن لبلاده خياراتها الذاتية وقوانينها التي يجب أن تحترم تماما كما تحترم بدورها مبادئ الآخرين فيما يطرح البعض إشكالية أن تكون الظروف التي يعيشها العالم قد حرمت السعودية من تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والدبلوماسية كأول دولة عربية تستضيف القمة.

فهل يتمكن القادة المشاركون من إنجاح قمة العشرين رغم الصعوبات ؟ أم أن استمرار الجائحة سيعرقل أي خطة لإنعاش الاقتصاد العالمي؟

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