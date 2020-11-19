معركة الرئاسة.. ترامب ونظرية المؤامرة

خطة ممنهجة للتزوير في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، اتهامات مباشرة جدد رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي من خلالها رفض حملته للنتائج المعلن عنها في الانتخابات الرئاسية.

وبينما قال ترمب إنه سيظهر سبيلا واضحا وفعالا نحو فوزه ركز جولياني على إحصاء أصوات لأموات واستغلال التصويت عبر البريد فيما يراه الطرف الآخر مجرد ادعاءات لن تغير شيئا من النتيجة وهو ما دفع جو بايدن للتحذير من مخاطر تأخير العملية الانتقالية.

فما مدى صحة الادعاءات الجمهورية بخصوص التزوير؟ وما تأثيرها على سمعة الديمقراطية في الولايات المتحدة؟ وهل يأمل ترمب في تغيير النتائج لصالحه أم أنه يلعب آخر ورقة للتأثير على عمل غريمه وخلفه؟

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