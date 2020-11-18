ترامب.. ماذا بعد سحب القوات الأمريكية؟

قبل أسابيع من نهاية ولايته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحرك من جديد أحجار الشطرنج في رقعة ملتهبة أصلا..

خطوة أتت بسحب المئات من جنوده المنتشرين في العراق وأفغانستان تنفيذا لوعدٍ أطلقه خلال حملته الانتخابية عام ألفين وستة عشر.

لكن الأسئلة تبقى عن توقيت الإعلان لناحية الحلفاء في الناتو أولا، وللعراق الغارق في صراعاته السياسية وأفغانستان المثخنِ هو الآخر بجروح الإرهاب..

ما هي تداعيات هذا القرار داخليا وخارجيا؟ وكيف تنظر الدول المعنية له في ظل مخاطرِ الإرهاب الذي لم تنكسر شوكته بالكامل؟

هل أتت الخطوةُ بعد أن حققت واشنطن أهدافها في تلك المناطق؟

وماذا عن حلفاء واشنطن.. هل يخشون تداعياتِها على أمنهم كما عبّر عن ذلك وزيرُ الخارجية الألماني؟

Your browser does not support audio tag.