هل من حضارات خارج كوكب الأرض؟ بين معادلة دريك ومفارقة فيرمي

ضيفنا في هذه الحلقة البروفسور دميتري فيبي، وهو عالم فلك روسي يعمل على تبسيط العلوم وترويجها..

حاصل على شهادة دكتوراة دولة في علوم الفيزياء- الرياضية، رئيس قسم فيزياء ونشوء النجوم في معهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية. في عام 2016 غدا دميتري فيبي الأول ضمن قلة ممن حصلوا على لقب "بروفيسور أكاديمية العلوم الروسية" الذي يمنح تقديرا لإنجازات علمية على المستويين الوطني والدولي. وهو مشارك دائم في منتدى "علماء ضد الخرافات". وتجدر الإشارة إلى أن محاضرته في عام 2019 بعنوان "لماذا لم تعد تحلق الأطباق الطائرة؟" كانت الأكثر رواجا على مدى السنوات الثلاث عشرة من نشر مواد المنتدى المذكور في موقع "يوتيوب"..

في هذه الحلقة نتطرق إلى أهم ما ورد في تلك المحاضرة.

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