اتحاد الغرف العربية: نحو تحالف استراتيجي مع روسيا في مجال الأمن الغذائي

يجري في موسكو عبر تقنية الفيديو منتدى روسي عربي حول الأمن الغذائي وتنويع آليات الاستثمار والتجارة في هذا القطاع الحيوي.

اللقاء يجري برعاية مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية ووزارة الزراعة الروسية. ويحضر عن الجانب العربي عدد من الوزراء والمسؤولين والمدراء للهيئات المعنية في دول الشرق الأوسط. ما هي الآليات الجديدة التي يريد الجانبان تفعيلها لتنويع التعاون في هذا المجال الاستراتيجي بين العالم العربي وروسيا؟ ولماذا لم تعد تهتم الدول العربية بمجرد استيراد المنتوجات الزراعية الروسية؟ هل سيرتفع التبادل السلعي بين روسيا والعالم العربي إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، كما يناشد المعنيون من كلا الطرفين؟ ما هي التحسينات اللوجيستية التي يمكن استحداثها ضمن البنى التحتية للموانئ العربية لهذا الهدف؟ لماذا يسعى اتحاد الغرف العربية إلى فتح مكتب له في موسكو؟

هذه وغيرها من القضايا يناقشها أرتيوم كابشوك في برنامج "أبعاد روسية" مع مديرة مجلس الأعمال الروسي العربي تاتيانا غفيلافا في موسكو والأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي من القاهرة.

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