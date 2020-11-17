حل الأزمة الخليجية.. ما سر مساعي ترامب؟

لم يتغير الخلاف بين دول الخليج لكن كثيرا من الظروف تغيرت، أبرزها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيغادر البيت الأبيض في غضون شهرين في حال تثبيت هزيمته في الانتخابات..

مهلة قال مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين إن الإدارة الأمريكية تريد حلا سريعا لأزمة الخليج خلالها في إشارة إلى أنها تريد انجازا دبلوماسيا باسمها لا باسم إدارة بايدن. وبسرعة ردت الدوحة على تصريحاته بأنها منفتحة على أي حوار مبني على الاحترام المشترك مع التركيز على أن ما تصفه بالحصار كان مغلوطا وزائفا..

فهل تهيأت الأسباب لإنهاء الأزمة ؟ أم أن امتداداتها أصبحت أكبر من أن تجزر؟

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